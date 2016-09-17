MLB》陳偉殷歸位！ 下周二先發戰國民

馬林魚總教練麥汀利表示，陳偉殷確定將在下周二重返先發，出戰華盛頓國民隊。(美聯社資料照)

效力馬林魚的台灣投手陳偉殷，已確定將在下周二(20日)先發對戰國民，雖然官網目前尚未公布，但總教練麥汀利（Don Mattingly）已對外表示，殷仔確定將在此役先發，用球數會控制在約80球。

「我們會非常小心，並且在比賽當中衡量，看他(陳偉殷)的狀況如何。」麥汀利說：「對戰國民是很有壓力的一戰，且戰且走看看吧。希望他能投得很好」

殷仔於7月25日因左肘扭傷，便進入15天傷兵名單，直至8月12日開始傳接球練習後，進行復健行程，前1次模擬賽是9月12日，共投了65球，恢復狀況良好，昨日馬林魚官網還欽點陳偉殷，是馬林魚力拚季後賽的主要關鍵。

陳偉殷今年轉戰馬林魚，至今5勝4敗，自責分率4.99的成績，雖表現不如外界預期，但仍是球隊倚重的先發戰力，馬林魚本季還剩下16場例行賽，如今殷仔的強勢回歸，對正力拚進季後賽的球隊而言，肯定是一大福音。

(中時電子報)