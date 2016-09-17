陸軍最後才撤離影片 支援救災義無反顧

中秋連假連續兩個颱風襲台，國軍救災不停歇。陸軍司令部今天在臉書上傳影片，描述國軍救災心情，強調國軍支援各地方政府是「義無反顧」的，也請國人不吝掌聲鼓勵迷彩戰士們。

陸軍司令部今天在官方臉書粉絲團上傳2分21秒長的「第一個到達，最後才撤離」影片，以國軍救災片段為主，陳述國軍官兵的心情。

片中以第一人稱的方式表示，「21年來最大的颱風在中秋團圓夜來襲國軍官兵犧牲假期做最大的努力降低損害，即使颱風遠離，我們持續協助完成復原工作，好讓百姓盡快回到正常生活 回復美麗市容。」

片中指出，「救災對我們而言，是用不同的型式去履行保衛國家、愛護人民的使命，救災和作戰一樣，都很渾沌、困難，我們都要需勇敢面對克服並視為一種磨練，以百分之百的效率達成任務，所以我們義無反顧的前進。」

「國軍官兵之間沒有英雄，不以救災贏得好感，我們是一個團隊、一個忠誠精實的團隊，在國家和人民有需要的時候，我們一定是第一個到達、最後才撤離，不變的信念與承諾。」

陸軍司令部表示，官兵弟兄們對於犧牲連續假期，支援各地方政府是「義無反顧」的；救災是以不同的型式，去履行保衛國家，以及愛護人民的使命。

陸軍司令部指出，救災和作戰一樣，都需要勇敢面對問題，克服困難，並將其視為一種磨練；國軍的救災作為，充分與地方政府相互配合，以展現百分之百的效率達成任務。

陸軍司令部表示，民眾對國軍的期許、不捨，國軍都收到了，這些支持與鼓勵的隻字片語，都讓官兵點滴在心，也更堅定，國軍會在國家和人民有需要的時候，一定是第一個到達，最後才撤離，也請國人不吝以掌聲鼓勵這些迷彩戰士們。1050917

(中央社)