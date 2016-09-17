颱風馬勒卡逐漸北上 風雨漸增

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中颱馬勒卡持續發威，今天凌晨到白天，宜花已經有明顯降雨，氣象局說，馬勒卡颱風結構仍紮實，南投以北都要留意瞬間豪雨或大雨。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在宜蘭東南東約150公里海面上，正以每小時15公里速度向北轉北北東移動，7級風暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風。

中央氣象局技正陳怡良說，馬勒卡颱風今天凌晨到現在，已經為宜蘭、花蓮帶來明顯降雨，估計還會影響至深夜，而隨著颱風逐漸沿著東部近海北上，西半部也將出現豪雨或大雨。

他表示，依照目前路徑，中颱馬勒卡將於今天入夜後遠離台灣，氣象局認為，颱風北上後，條件將不利其強度繼續發展，暴風圈和強度都可能有縮小減弱趨勢，預估午夜到凌晨台灣本島就能脫離暴風圈。

氣象局仍持續發布豪雨特報，台北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區及苗栗山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、嘉義以北平地、南投地區及台南以南山區有局部大雨發生的機率。1050917

(中央社)