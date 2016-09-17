颱風接著來 大高雄凌晨全面恢復供水

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台水公司表示，颱風莫蘭蒂侵襲導致停電與原水濁度飆高，大高雄地區停水戶數一度達70萬戶，但在全力搶修並啟動聯通管支援後，今日凌晨已全面恢復供水。

此外台水公司表示，因應颱風馬勒卡來襲，已成立緊急應變小組因應，為防豪雨造成原水濁度過高，各淨水場已加強戒備，颱風期間用戶如有供水問題，請撥打客服專線1910。

台水公司表示，莫蘭蒂颱風侵襲高雄地區，受停電及原水高濁度影響，造成台水公司澄清湖等廠減少出水，大高雄地區停水戶數一度達70萬戶。經台電公司全力搶修，各大淨水場皆已恢復供電，並恢復供水。

台水公司進一步表示，雖高屏溪攔河堰原水濁度高達2萬NTU以上，但透過緊急應變措施，由台南清水增援16萬噸，並啟動南化聯通管支援原水46萬噸，大高雄地區已於16號下午2時恢復大部分地區供水，並將於今天凌晨零時全面正常供水。

台北公司表示，若個別用戶有供水問題，請撥打客服專線1910，將派員前往用戶住處處理。1050917

(中央社)