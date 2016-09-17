馬勒卡來勢洶洶 桃園唐穗山4人失聯

馬勒卡來勢洶洶，卻有林姓男子等4名登山客在桃園市復興區唐穗山失聯，桃園警消立即派遣2車6人前往救援，但山上風雨大且有濃霧，無法入山搜尋，在家屬同意下，今晨7點半由巴陵分隊代理分隊長林國鎮帶隊和警察、義警、林務局工務站共同前往搜尋。

桃園市警局大溪警分局光華所16日20時30分，接獲民眾報案稱唐穗山登山口發現一部銀色轎車，已停放2天，員警連絡陳姓車主，車主稱是其林姓兒子14日夥同陳姓友人共4人開車出門，有民眾證稱看到車上有4人上山，但員警都無法和他們取得聯繫。

指揮中心立即派遣巴陵分隊及第一搜救隊共2車6人準備前往搜尋，但巴陵分隊代理分隊長林國鎮發現山上風雨大且有濃霧，無法入山搜尋，跟家屬說明狀況後經家屬同意，待今日清晨視天氣狀況許可再前往搜尋，今晨7時44分由林國鎮帶隊前往，另有警察1人、義警1人、林務局工作站1人，共3人配合前往。

(中時)