NBA》易建聯穿湖人球衣亮相 重返NBA全靠信心
里約奧運表現出色的中國大陸中鋒易建聯，17日穿著湖人11號球衣接受訪問，他強調能替湖人與洛杉磯這座城市效力感到興奮，「我離開NBA有4年了，能替1個世界知名城市與球隊打球當然興奮。」能夠重返NBA理由也很簡單，「就是信心！」
與湖人簽下1年合約的易建聯，自從抵美就跟湖人總教練華頓討論如何融入體系，他相信自己沒有問題，也跟年輕隊友相處不錯，至於他在湖人要打4號或5號位置，「我認為我可以投三分球，藉以拉開空間，所以4或5號位置都行，我就是做好準備。」
提到跟姚明的關係，易建聯說：「姚明就是姚明，他是中國最偉大的球員，他幫到整個中國籃壇很多，也讓我從他身上學到不少，我跟他經常交流，得到許多不同對於籃球的見解。」相較於4年前，他也自認增加不少經驗，重點是身體更強壯了，打球也更自在。
不過問到中國CBA薪水問題，易建聯選擇避答，「我不知道，你怎麼看！」卻強調CBA逐漸強大當中，越來越多的NBA球員在那打球，「CBA正在變得更好，且在世界上更有名氣。」
(中時電子報)
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