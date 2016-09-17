喬任梁驟逝 伊能靜：曾努力要讓世界喜歡他

喬任梁驟逝，讓伊能靜大嘆不捨。(圖/取材自伊能靜、喬任梁微博)

28歲大陸男星喬任梁驚傳自殺身亡，目前死因眾說紛紜，有一說直指可能長期遭受網友謾罵導致輕生，對此伊能靜也發文大表不捨，表示他曾說過要用自己的方式，讓世界更喜歡他，無奈最後走向絕路，讓人不勝唏噓。

伊能靜悼念喬任梁全文。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜在微博感嘆表示，喬任梁因為太有個性，不適合這個只鍾愛「小白兔」的偶像世界，因此讓他常遭外界誤解引發爭執，不過對於伊能靜來說，卻頗有強尼戴普的味道，另外他總是樂觀面對任何批評，永遠都是笑笑地表示「會用自己的方式，讓世界喜歡他」，其實在叛逆的外表之下，藏著一顆熟悉的人才會發現善解人意的心。

伊能靜表示聽到噩耗後，讓她只想抱緊熟睡的女兒，也領悟到為了迎合世界，想不被改變專注做自己，根本是天方夜譚，有時在槍林彈雨中匍匐前進，縱使被丟了一身泥，還得笑笑的跟所有人道歉，讓她大嘆這個社會已經變了。

文末她則呼籲大眾讓死者安息，別持續惡意的批評、別把討論他人隱私當娛樂，因為這些傷人不實的輿論，會讓那些深愛他的人的心隱隱作痛，因為沒有人應當承擔來自外界惡意的批判，最後伊能靜只盼望「好男兒的你，也好好的休息吧」，不過讓網友仍難以置信，甚至感嘆「想用自己的方式讓世界喜歡他，最後却被世界改變了他，R.I.P」。

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(中時電子報)