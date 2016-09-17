我有愛滋病！毒蟲咬破手臂血攻監所人員

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陳姓毒蟲去年吸毒被送往戒治所觀察勒戒，他不滿戒治所管教方式，竟悍然咬破手臂血管，佯稱他感染愛滋病毒，朝3名管理員噴血「血攻」，要脅管理員不得靠近壓制他。檢察官依妨害公務、侮辱公務員罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，陳因吸毒被檢察官聲請觀察勒戒獲准，去年8月陳男進入戒治所，不滿戒治所的管教方式，以三字經辱罵管理員，並動手拉戒護門想離開。

由於陳不聽指示，管理員上前欲壓制陳男，陳男見狀大叫「我有愛滋病！」，咬破手臂血管，噴濺血液，噴血要脅，但仍被制服。

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(中時)