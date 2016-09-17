大馬將調整選區 113區選民受影響

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馬來西亞選舉委員會宣布將重新規劃選區，雖然沒有增加任何國會議席，但將調整全國222個國會選區中的113個選區結構，意味著部分選民投票地點將隨之更動。

選舉委員會發表聲明，指稱這是根據聯邦憲法相關條款展開選區重劃，並尋求國會通過。由於只是建議調整選區結構和州席選區名稱，因此只需在國會獲得多數票，而不需獲得2/3國會議員支持才能通過。

在113個建議重劃的選區中，以柔佛州更動最多，預料21個選區會重新劃分；工業州雪蘭莪州高達18個，霹靂州則有17個。至於首都吉隆坡的11個國會選區與丁加奴州的所有8個國會選區都將重劃。

至於玻璃市州與兩個聯邦直轄，即納閩與國家行政中心布特拉再也的國會選區則沒有變動。

這項選區劃分建議必須在公布後2年內交給首相，以便送至國會辯論和尋求通過，之後還必須送給國家元首簽准，才能在憲報上頒布及採納。

大馬最近一次重劃選區是在2003年，選委會原計劃在2011年重劃選區，但適逢第13屆全國大選而展延至今；如果這次的重劃建議獲得通過，預料最遲將在暫定的2018年全國大選采用。1050917

(中央社)