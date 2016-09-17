神隱多日終出現 宅貓妙可聲明沒抄襲愛蜜莉

宅貓妙可聲明未抄襲愛蜜莉。(宅貓妙可臉書)

讀者不斷在宅貓妙可粉絲頁留言貼出，妙可大王與其他貼圖動作相似比較。(宅貓妙可臉書粉絲頁)

有網友整理出"妙可貓"和"愛蜜莉的波奇貓"相似的圖檔。（翻攝自"愛蜜莉異想世界"粉絲專頁)

日前鬧得沸沸揚揚的Line貼圖抄襲大戰，在插畫家愛蜜莉著手要提告並申請商標後，因「宅貓妙可」神隱，暫時告一段落。昨日「宅貓妙可」粉絲頁在沉默超過2周後，貼出聲明文，表示對於「愛蜜莉事件的回應，我只想說：我沒有抄襲任何人。」但「宅貓妙可」聲明中將「愛蜜莉」打成「愛蜜麗」，粉絲留言也幾乎一面倒砲轟妙可作者。

知名貼圖「妙可大王」作者妙可麻，因不滿麻糬爸繪製的「臭跩貓」貼圖涉嫌抄襲，8月30日赴北檢提告，並淚灑現場。事後網友抓出，「妙可大王」也涉嫌抄襲「愛蜜莉的異想世界」，然而愛蜜莉著手要提告並申請商標後，才發現「妙可大王」去年底就申請註冊商標，且已在8月23日通過。

傳出「妙可大王」涉嫌抄襲「愛蜜莉的異想世界」後，「宅貓妙可」粉絲頁從8月30晚間便沉默未再對外發文。直至昨日才又貼出聲明，「妙可大王」作者表示「經過多日的沉澱，以及各方專業的意見，還有持續默默支持我們的粉絲，感謝你們一直為我們打氣。事情鬧得沸沸揚揚，但我們的初衷不變。」

「妙可大王」作者表示，妙可角色初期花了好幾年的時間才逐漸定型，所有創作歷程與手稿都有保存，這個角色至今依然不斷的演變進化，從第一組貼圖到動態貼圖之後，更是因為繪製方式不同，長相也有些許差異。

「妙可大王」作者強調「我想很多人在等的就是我們對於愛蜜麗(此處應為莉)事件的回應，我只想說：我沒有抄襲任何人。」並解釋，「事件發生後，曾經聯繫愛蜜麗(此處應為莉)表達角色為獨立創作，也附上手稿以示絕無抄襲，希望事情不要再複雜化。」

對於神隱多日，聲明中解釋「無論我們多做什麼解釋與回應，都被誤解原意，因此我們決定沉澱一段時間，等到我們能夠好好回應這件事情時，再發出聲明。在此對於一直為我們打氣和支持的粉絲衷心感謝，妙可一直是你們心中的那隻妙可，不會因為任何打擊而改變，謝謝。」

底下留言迅速累積近3百則，幾乎一面倒在砲轟妙可作者，讀者留言「自己可以說沒抄襲別人，然後說別人抄襲你，甚至搶先註冊商標等等小動作。」、「你還是沒有正面回應，為什麼別人像你不行？你像別人就可以？」、「照你們的說法，有養貓的才能畫貓的話..那是不是就表示有養鬼的才能畫鬼，有養恐龍的才能畫恐龍囉?所以沒養的畫出來都是抄襲??」

「雙重標準，人家麻糬爸就抄襲，你們的就不是抄襲？」、「我比較好奇你們家妙可臉瘦瘦的也很可愛，可是為什麼畫出來卻像波奇一樣是胖胖的臉呢？」、「妳的貓好可憐，聲明稿也要抓牠出來檔槍，博取同情。」、「你有沒有抄襲，跟領養貓什麼關係？你不要拿妙可當擋箭牌！打同情牌！」、「會不會沒出聲這幾天，兩個人一直在趕所謂的“手稿”，等趕完了 就公佈說，你們大家看，這些是我當初的手稿。」、「難怪粉絲團要改成歌手，果然說的比唱的好聽，有考慮再轉演員嗎？」

(中時電子報)