颱風馬勒卡來襲 嘉義山區降豪雨

我要評比

中颱馬勒卡來襲，嘉義地區並未在暴風圈內，但嘉義山區降起豪雨，竹崎鄉奮起湖地區上午8至9時的時雨量高達75.5毫米，雨勢驚人。

中央氣象局表示，中度颱風馬勒卡暴風圈上午已經進入東半部陸地，今天白天將是颱風最接近台灣的時候。持續發布的豪雨特報中，嘉義山區有局部大雨或豪雨。

嘉義山區於凌晨4時起出現明顯雨勢，尤其是竹崎鄉奮起湖地區上午8至9時的時雨量高達75.5毫米，雨勢驚人。

而且，今天直到上午9時的累積雨量，前5名都是嘉義山區，包括阿里山鄉、竹崎鄉、番路鄉及梅山鄉，以竹崎鄉奮起湖的累積雨量187毫米最高，所幸並未傳出災情。

嘉義山區雨勢大，阿里山公路截至上午9時未有災情傳出，阿里山工務段在公路各處增派人員及機具待命，若有零星落石，立即清除，避免發生意外。

阿里山森林遊樂園也受到雨勢影響，上午入園的遊客數不多，昨天的遊客數約4000人左右，與平時連假人數相比，減少3、4成。1050917

(中央社)