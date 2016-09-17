關水門禁車入 柯P拋越堤道路改單向議題

因應馬勒卡颱風來襲，台北市今早5時起關水門，6時開始拖吊未移離車輛，8時關完水門。市長柯文哲上午出席馬勒卡颱風第二次災防會報後說，為方便車輛移出，堤外停車區已做好聯絡道路，越堤道路也整建完成，但如果關水門時有車開進去怎麼辦？也不可能每個越堤道路都派人查看，因此應透過硬體設計改善成單向，請水利處發揮創意。

柯文哲並問到，在堤外道路該如何拖吊大車？北市交通局長張哲揚回應，交大拖吊小車沒問題；大車的話，原則還是通知車主移開是最方便，若不得已需拖吊，則將出動大型拖吊車。

(中時)