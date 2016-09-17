擔心蘇花路況？全程路況直播看這裡

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【宜花東路況資訊】臉書直播蘇花公路路況。（截自【宜花東路況資訊】臉書）

天氣不佳的時候，蘇花公路路況總是讓人擔心，不知何時會封閉。今天馬勒卡颱風來襲，蘇花公路凌晨預警性封閉，7時重新開放。

【宜花東路況資訊】臉書專頁為了讓大家得到第一手的蘇花路況訊息，特地於9時45分從花蓮出發北上蘇澳，全程路況直播，讓大家即時看到蘇花路況。而從直播畫面可以看到，花蓮目前無風無雨，甚至路面還是乾的。

(中時電子報)