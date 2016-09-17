阿里山森鐵土石流 台鐵宣佈停駛一日

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我要評比

颱風馬勒卡來襲帶來明顯雨勢，今天上午6時54分阿里山森鐵嘉義到奮起湖路段又發生土石流，目前無法排除。台鐵表示，阿里山森鐵本線停駛一日。

除了阿里山森鐵本線，台鐵今天上午也宣佈北迴線、宜蘭線停駛至晚間6時，其他路線正常行駛。1050917

(中央社)