孕婦愛玩又怕染茲卡 疾管署籲別冒險
茲卡病毒持續威脅，衛福部疾管署表示，根據近期疑似個案受檢資料，有少許個案是孕婦，懷疑是出國遊玩，回國不適擔心染茲卡。
根據衛生福利部疾病管制署資料，國內今年截至目前共計8例茲卡病毒確定病例，感染地分別為泰國2例，印尼、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、美國佛羅里達州、新加坡及越南各1例。
一般成人感染茲卡病毒症狀輕微，但孕婦感染後可能導致胎兒小頭畸形或死亡。尤其孕程前3個月風險更高。
疾管署長周志浩受訪時表示，東南亞國際交流頻繁，近期新加坡疫情明顯增加，泰國、越南等地也都有本土疫情，自然對台灣防疫造成威脅。
他觀察近期茲卡感染症疑似個案受檢資料，發現有些個案是孕婦，可能是暑假到東南亞遊玩，回國後身體不適，又擔心可能是被感染茲卡，全家提心吊膽，只好就醫，通報採檢。
周志浩表示，茲卡感染症對一般人影響可能輕微，但對孕婦、胎兒有影響，建議最好避免到茲卡流行區，以免終身遺憾。
中秋連假也有出國潮，疾管署提醒，孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往流行地區；如必要前往，應做好防蚊措施，離開流行地區後請依循「1+6原則」進行防護措施，1個月內應暫緩捐血，6個月內男女無論有無症狀，都應採取安全性行為及延後懷孕。
回國若自覺可能感染茲卡病毒，疾管署表示，應主動聯繫機場發燒篩檢站；返國後2週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史。1050917
(中央社)
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