中秋連假第3天 上午國道全暢通
中秋連假第3天，今天上午國道順暢，高公局預估，今天將有部分北返車潮，提醒民眾提早上路，颱風期間也要注意行車安全。
根據高公局即時路況系統，截至上午9時，國道全線暢通，就連每逢假日必塞車的國5，也是亮綠燈。
高公局表示，今天是連假第3天，預計午後可能出現北返車潮，車多路段將出現在國1北上斗南至埔鹽系統、豐原至后里、新竹系統至竹北、國3北上南雲至中興、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、竹南至香山。
另外，受颱風馬勒卡影響，今天下午3時到晚間8時的北上高乘載管制和大客車通行路肩措施取消，至於明天國5北上高乘載管制是否實施，將視天候狀況決定。
高公局也提醒，國5頭城至蘇澳為高架路段，颱風期間受風力影響較大，用路人在行駛時要多注意安全。1050917
(中央社)
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