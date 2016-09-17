越南亞洲女子排球錦標賽 中華晉級8強

第5屆亞洲女子排球錦標賽近日在越南永福省舉行，中華隊昨晚力戰地主隊，最終以2比3輸給對手，吞下第2敗，以複賽A組第3晉級8強，明天將遭遇B組第2的中國隊。

第5屆亞洲女子排球錦標賽14日至20日在越南永福省（Vinh Phuc）體育館舉行，中華隊與地主越南、泰國和伊朗同在A組。

中華隊複賽最後一場昨晚與地主越南對戰。中華隊前2局表現精彩，以25：16、25：23比數取得2比0領先，但攻勢卻在第3局失靈，遭對手以17：25、17：25和12：15比數連贏最後3局，終場2比3吞敗。

中華隊在複賽獲得1勝2敗，以A組第3晉級8強，明天晚上8時30分將迎戰B組第2的中國隊。1050917

(中央社)