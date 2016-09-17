突胸悶易喘 無心血管病史也要小心
奇美醫學中心醫師研究發現，未被檢查出心血管疾病者也可能會有冠狀動脈血流儲備力不足的問題，出現氣促、胸悶等情況，可以適當用藥及調整飲食作息方式來改善。
奇美醫學中心心臟內科主治醫師張瑋婷表示，最近曾收治1名60歲婦女，平日在家含飴弄孫、缺乏運動，因稍微跑步會喘，胸口不時有悶痛情況接受檢查，但高階電腦斷層顯示心臟冠狀動脈正常。
張瑋婷指出，經心臟超音波檢查後，發現病患左心室明顯肥厚併心內壓力上升，冠狀動脈血流儲備力也降低。在重新整合高血壓和心臟用藥後，並開始低鹽飲食、加強運動，情況有顯著改善，現在追著孫子跑已經不會喘了。
張瑋婷說，冠狀動脈血流儲備力是當心臟需要高耗氧量時，冠狀動脈擴張並增加血流量的能力；因此，不是只有心血管疾病才嚴重，就算是正常心血管，若冠狀動脈血流儲備力不足，仍然可能會有氣促、胸悶和運動能力受限的情況。
她說，冠狀動脈儲備力的標準測量方式，是在執行心導管時，用可以測量血流儲備分數的導管，於施打腺（廾甘）藥物前後測量。但施打藥物可能造成病人不適，奇美團隊發現不需施打腺（廾甘）藥物，可藉由冠狀動脈收縮對舒張期的比值評估心臟肌肉退化的情況，相關結果已發表於今年歐洲心臟學會，並獲得海報發表第1名。
張瑋婷指出，非侵入性的超音波檢測方式，可幫病人作更周全的心臟功能評估；除了找出病因加以治療，民眾應重視血壓、規律運動、飲食減鹽及良好的服藥習慣。1050917
(中央社)
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