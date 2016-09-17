兆豐銀案 林揆要求釐清金管會財政部責任

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行政院長林全今天表示，針對兆豐銀事件，已要求行政院督導小組下週一持續釐清金管會及財政部責任，並強調偵辦洗錢與內線交易案，追查無上限。

外界對金管會的兆豐銀事件調查報告仍有疑義，行政院上午說明，金管會現在只是發布對兆豐銀案件的初步行政調查報告，仍待進一步追究金管會及財政部主責者的行政督導與政治責任。

林全已要求行政院督導小組下週一開會時進行後續責任釐清與追究。

此外，林全強調，洗錢與內線交易案仍交由檢調專案小組進一步積極偵辦，所有金融洗錢、內線交易或股市禿鷹案，追查沒有上限。1050917

(中央社)