馬勒卡襲台 4登山客疑唐穗山失聯

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馬勒卡颱風來襲，傳出有4名登山客在桃園與宜蘭交界的唐穗山失聯，警消等救難人員上午已入山搜救。

警方表示，4名登山客14日上山，依照原訂時間應該下山，但卻未見下山，當初停放登山口處的汽車也未移動，讓家人相當擔心。

警消單位上午起已入山搜尋，至於登山客是否受困山中，仍待進一步確認。1050917

(中央社)