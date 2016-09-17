颱風逼近 基隆部分客運停駛

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颱風馬勒卡暴風圈已經進入台灣東半部陸地，基隆市已列入警戒範圍，市府表示，市公車今天減班行駛，首都客運、大都會客運及國光客運也有部分班次停駛。

馬勒卡逼近北台灣，中央氣象局已針對基隆北海岸地區發布大雨特報，截至明天上午8時為止，基隆市平地預估雨量介於100毫米到200毫米間，今天平均風力最高可達7級，陣風則有11級，呼籲民眾外出時務必多加留意。

根據基隆市災害應變中心統計，截至上午7時為止，基隆市沒有發生重大災情，僅崇法街1件電線垂落，和信七路招牌掉落，相關單位已派員處理完畢。

至於交通部分，基隆市公車處指出，減班路線包括101、103、104、201、202、203、204、301、302、303、402、501、502、505、601、602、605，約30分鐘至80分鐘一班車；其餘路線均停止行駛。

首都客運1573（火車站-捷運劍南路站）、9026（大武崙-南港），及大都會客運2088（基隆女中-市府轉運站）、9026（大武崙-南港車站）中午12時前所有班次停駛，後續視風雨狀況恢復行駛，另首都客運1880班次（基隆-宜蘭）則全天停駛。

另外，國光客運基隆站發車路線，包含1803（基隆-中壢）、1802（基隆-松山機場-三重）、1801（基隆-德明）及1822（台北-元培）今天也停駛。

環保局表示，今天中午仁愛區垃圾、資源回收物及廚餘收運暫時停止作業，請民眾勿隨意丟棄垃圾，確保市容整潔，其他各區晚間是否收運垃圾，下午會視風雨狀況另行宣布。1050917

(中央社)