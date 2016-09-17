NBA》JR表態盡快續約 不想占騎士便宜
儘管外傳J.R.史密斯無法跟騎士達成續約共識主因，在於相差500萬美元的年薪認知差異，不過史密斯17日親上火線，接受《ESPN》訪問表示，希望可以盡快跟騎士完成續約動作，因為他不想被球迷認為打算占任何騎士便宜。
「我只希望趕緊續約，」史密斯說，「就我個人角度來說，當然不想陷入當前困境，不過問題是，這不只是數字，我不想給人們在占騎士便宜的感覺，尤其是考慮到他們為我所做的一切，我必須老實講，我們之間彼此尊重。」
不過史密斯的經紀人瑞奇保羅，同時也是「小皇帝」詹姆斯、崔斯坦湯普生的經紀人，去年就跟騎士斡旋到例行賽開打前夕，才搞定湯普生5年8500萬美元續約，如今擺明打算故技重施，只是看在史密斯眼裡，恐怕內心充滿矛盾。
畢竟站在騎士的角度來看，假如他們用高薪續約史密斯，勢必面對更昂貴的豪華稅，當然必須考慮更多。
(中時電子報)
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