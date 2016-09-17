莫蘭蒂肆虐農損慘 舒淇問政府「你們在幹嘛」
中秋連假颱風接力襲台，前腳莫蘭蒂颱風肆虐，後頭又跟著馬勒卡來勢洶洶，尤其莫蘭蒂狂風豪雨影響，造成全台農損逼近7億，而昨(16日)返台的舒淇關心颱風造成的農災，在臉書轉貼農民影片，問政府「請問政府大人們...怎麼辦？！」
舒淇轉貼花蓮玉里農民的影片，影片中以幽默方式，拍出農田嚴重災情，感慨水稻近半年的栽培心血，卻遭幾晚的風雨肆虐，舒淇也有感寫下：「請問政府大人們...怎麼辦？！就讓農民們辛辛苦苦打拚付之一炬嗎？！那你們在幹嘛？！」在舒淇分享後，農損議題引發關注。
(中時電子報)
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