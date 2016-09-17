誰怕吳爾芙劇作家阿爾比 88歲紐約辭世

我要評比

「紐約時報」今天報導，曾獲普立茲獎肯定的美國劇作家阿爾比（Edward Albee）辭世，享壽88歲。

阿爾比的著名作品包括「誰怕吳爾芙」（Who's Afraid of Virginia Woolf?）。

紐時報導，阿爾比的私人助理霍德（Jakob Holder）表示，阿爾比感到短暫不適後，在紐約蒙淘克（Montauk）家中過世。

路透社報導，美國最偉大的劇作家之一阿爾比，3度榮獲普立茲戲劇獎，分別是1967年的「優美的平衡」（A Delicate Balance）、1975年的「海景」（Seascape）與1991年的「三個高女人」（Three Tall Women）。（譯者：中央社張曉雯）1050917

(中央社)