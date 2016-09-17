防濁水再現 柯文哲重申加速建置翡翠專管

台北翡翠水庫管理局今天上午於馬勒卡颱風第二次災防會報指出，目前水庫水位正常，南勢溪濁度約1100（NTU）。台北市長柯文哲聽聞重申，雖然濁度在1萬2000度以下，水處還能處理，但成本太高，就算建置翡翠專管需花費20億，還是應加速進行，「不要用正常速度蓋」，請副市長陳景峻及台北自來水事業處與中央討論。

台北自來水事業處處長陳錦祥表示，目前表定計劃是在未來6年完成，但此工程對大台北約600萬人口用水有非常大的影響，應積極與中央協商，主要還有環境影響評估估計要2年時間，這部分也希望能加速，若能提前，未來不管是工程、施工面等，希望透過工程技術減少施工時程，讓工程在更短時間內完成。

(中時)