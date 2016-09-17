手機能否擋子彈？係真的！

南非商人西拉傑•亞伯拉罕斯遭遇歹徒開槍搶劫，幸好，他的手機為其擋住子彈。(圖取自/英國《每日郵報》)

手機真的能夠擋住子彈嗎？係真的！南非商人西拉傑•亞伯拉罕斯(Siraaj Abrahams)在開普敦遭遇歹徒搶劫，歹徒朝他的胸口開槍，幸好，他的手機為其擋住子彈，讓他得以死裡逃生。

41歲的西拉傑在事發當天從一個生日派對回家。當他在自宅前停車時，兩名蒙面歹徒突然出現試圖搶劫。搏鬥中，歹徒開槍打在他的胸口，所幸上衣口袋裡的手機華為P8擋住子彈。歹徒只搶走15英鎊後逃脫。

西拉傑16歲的女兒回家發現父親昏迷在地，立即將他送往醫院檢查。他的妻子表示，手機擋住子彈「有神相助」。

(中時電子報)