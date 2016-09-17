謝長廷呼籲日本 支持台灣參加國際民航組織大會
《朝日新聞》17日刊載我駐日代表謝長廷的投書，謝長廷呼籲日本政府及民間支持台灣參加國際民航組織(ICAO)大會及相關活動。
國際民航組織將自9月27日起，在加拿大蒙特婁召開3年1度的大會。我國上屆2013年大會時，曾應邀以「賓客」身分及「中華台北」名義出席。
今年開會在即，迄今尚未收到善意回應。謝長廷在投書中表示，台灣40餘年來，與ICAO並無直接聯繫管道，多為間接及單方面地接獲ICAO有關飛安、航管、保安、環保等規定及基準等通知，為維持飛安安全及服務水平，在資訊取得及意思溝通受限之環境下，台灣一向致力配合達到國際標準，未曾鬆懈。
謝長廷強調「飛安不分國界，ICAO係以確保國際民航安全有序成長為宗旨，不應具有排他性」，「台灣身為國際社會之一員，有義務全力維護區域飛行安全及發展全球民航與人類福祉」。
台灣參加ICAO有助台北FIR之強化，不僅攸關抵離或過境台灣近6000人旅客安全之提升，並能與各國分享台灣經驗，同時對全球旅客安全作出貢獻。
謝長廷盼日本國民理解，並呼籲日本政府持續支持台灣參加ICAO大會及相關活動。
(中時)
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