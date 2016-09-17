鋼鐵英雄梅爾吉勃遜 歡喜第9度當爸

我要評比

60歲澳洲男星「梅伯」梅爾吉勃遜（Mel Gibson）準備第9度當爸爸。據友人透露，梅伯感到非常興奮。

美聯社引述時人（People）雜誌今天率先報導，梅伯交往2年的作家女友羅斯（Rosalind Ross）懷孕。他的公關尼洛布（Alan Nierob）證實了這項報導。

這將是26歲的羅斯首次升格當媽，預產期在明年初。

時人網站報導，親近的友人說，梅爾和羅斯對寶寶即將到來超級興奮。梅爾愛當爹，兩人等不及一起為人父母。

梅伯與前妻摩爾（Robyn Moore）育有7名子女，最小的已17歲。他與前女友格里戈里耶娃（Oksana Grigorieva）也有個6歲女兒。

梅伯演而優則導，執導的「梅爾吉勃遜之英雄本色」（Braveheart）曾獲奧斯卡獎，最新作品二戰電影「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）預定11月4日在北美上映。（譯者：中央社盧映孜）1050917

(中央社)