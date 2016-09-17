颱風馬勒卡襲台 桃機近萬旅客受影響

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馬勒卡颱風來襲，造成桃園機場數十航班受到影響，約有9800名旅客行程受到影響。根據氣象報告，中午過後會出現較明顯風雨，呼籲旅客搭機前詢問航班資訊。

桃園國際機場公司上午表示，受到馬勒卡颱風影響，凌晨0時到上午9時，影響客貨機航班共有52班；包括客機取消39班、延誤10班，貨機部分取消3班。

桃機公司表示，共有9800名旅客行程受影響，其中以陸籍航空取消航班為多數，占總航班數9.12%。

桃園機場上午風速每小時14浬，能見度9000公尺，天氣為小陣雨，馬勒卡颱風未影響機場運作。

桃機公司表示，依據中央氣象局預估，桃園機場約在中午過後會出現較明顯風雨，呼籲旅客在出發前務必再向航空公司確認班機最新動態。 1050917

(中央社)