颱風來漂流木堆積 男竊取珍貴木材遭查獲

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颱風接連來襲，花蓮山區經雨水沖刷，各河川堆積許多漂流木，不肖人士覬覦河床上的珍貴木材而竊取，有民眾看不下去檢舉，遭保七警當場查獲送辦。

警政署保安警察第七總隊第九大隊今天表示，16日下午接獲民眾檢舉，立即前往壽豐鄉東華大橋察看，果真發現木瓜溪與花蓮溪交界處有兩輛自小客貨車在溪床移動，並以工具吊取河床上的漂流木，漂流木長度甚至超出車廂外。

保七第九大隊表示，現場4名嫌犯準備逃離，他們供稱主嫌李男發現颱風過後，漂流河在床上的紅檜及扁柏，還找來另外3人、共2輛車，還有絞盤、鋼索等工具搬運。

林務局花蓮林區管理處呼籲，漂流木屬於國有財產，未經公告不得私自撿拾，也顧及生命安全，勿在颱風過後冒險進入河川行水區域撿拾漂流木，否則最高將面臨7年徒刑和新台幣300萬元罰金的嚴懲。

花蓮林管處指出，颱風常帶來瞬間大雨，極易造成崩塌沖刷，使三棧溪、木瓜溪、萬里溪、中平溪、拉庫拉庫溪等主要河川堆積漂流木，常有民眾趁颱風離去後冒險進入行水區撿拾。

花蓮林管處提醒，依據森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林竹木漂流至國有林區域外時，當地政府需於一個月內清理註記完畢，未能於一個月內清理註記完畢者，當地居民得自由撿拾清理。1050917

(中央社)