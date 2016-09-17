翡翠水庫專管 柯文哲：當緊急事件處理
台北市長柯文哲今天說，針對「翡翠水庫專管取水」要當作緊急事件處理，濁度1萬2000度自來水處可處理，但處理成本要花很高，交辦副市長赴行政院專案報告，討論如何加速進行。
柯文哲上午赴台北市災害防變中心參加馬勒卡颱風第二次災防會報，會後接受聯訪，媒體提問，關於「翡翠水庫專管取水」問題。
去年8月蘇迪勒颱風襲台後，因強降雨讓原水濁度飆漲，雖不影響供水，但為確保大台北地區供水穩定及安全，北水處提出解決方法是要在翡翠水庫下游、北勢溪上設置取水專管。
柯文哲說，「翡翠水庫專管取水」要當作緊急事件處理，像是當年員山子分洪道，從決定蓋好大概花1年半，內部算過，只要原水濁度1萬2000度內，自來水處可處理，但處理濁水成本要花很高。
他表示，竟然要花時間和金錢處理濁水，不如把費用移作翡翠專管，成本還會比較便宜，因此由副市長陳景峻和北水處到行政院進行專案報告，討論翡翠專管加速方案如何進行。
北水處說，以目前進度來看，初定6年完工，預定民國111年10月前可依表訂計畫進行，因工程影響大台北地區600萬人用水，但因環境影響評估要2年，會和環保署密集協商，若可提前進行，會以工程技術減少施工期程。1050917
(中央社)
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