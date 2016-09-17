苗栗早餐店起火 附近居民以為在烤肉

苗栗市鬧區1家早餐店暗夜傳出火警，附近居民一度以為有人在烤肉，消防隊獲報到埸已經烈焰沖天，但鐵門深鎖，消防隊員只能趴在地上，以強烈水柱從門縫滅火。

苗栗縣消防局今天指出，位於苗栗市天雲廟附近的早餐店，16日深夜傳出陣陣濃煙，附近居民第一時間聞到味道，以為是其他民眾在「烤肉」，但味道越來越濃，走出門查看，才發現是「早餐店冒出來的煙」。

附近居民趕緊打119求救，苗栗消防分隊趕往現場，火勢一發不可收拾，火舌竄升達2層樓的高度，但早餐店鐵門深鎖，消防隊員直接趴在地上，以強烈水柱從鐵門下的縫隙進行灌救。

消防隊員隨後利用電鋸鋸開鐵門，約30分鐘後順利控制火勢，救火過程中，隔壁屋主一度以為屋內還有房客不知去向，所幸清理火場之後，確定沒有人員傷亡。

早餐店業者事後回到店內，看見被燒得面目全非，難過的說不出話來，由於早餐店在颱風夜並沒有營業，為何會起火還有待火調小組進一步勘驗。1050917

(中央社)