對付隨處小便 美大城設尿尿反彈牆
以其人之尿還治其人之身！為了杜絕尿急者或酒醉者隨地尿尿，繼美國舊金山之後，美國賓州東南部交通管理局(SEPTA)也計劃嘗試在費城市隨地小便「熱點」的牆壁，塗上會反彈尿液的特殊噴漆，讓違法者自食惡果。
據外媒報導，舊金山去年夏天開始在該市9處公共場所牆面塗上特殊漆料，這種漆料會反彈包括尿液等大部分液體，一旦有人對牆小便，就會反彈到這人的褲子或鞋子上；該項措施在遏止隨地小便方面已獲得不錯的效果。
在費城隨處小便跟在舊金山一樣屬於違法，觸犯者要被罰款300美元(約新台幣9500元)，但是仍舊阻止不了一些沒公德心的尿急者或酒醉者隨地小便。賓州SEPTA今秋也決定展開一個試驗，仿照舊金山，在一些隨地小便「熱點」牆面，使用防尿噴漆，使尿液彈回隨處小便的人腳上。
上個月開始，舊金山灣區捷運機構在80部電梯塗上防尿噴漆。SEPTA尚未決定是否也在電梯、人行道塗上防尿噴漆。
(工商)
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