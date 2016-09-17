傅園慧秀糗照 網友：用生命在自黑
近日正逢華人的中秋佳節，當然最近爆紅的「洪荒少女」傅園慧，也不免俗的跟大家獻上祝福，但富有喜感的她，依舊在網上PO出她的糗照，毫不計較形象，因此有粉絲直呼：「(傅園慧)根本是用生命在自黑！」
最近適逢中秋節，傅園慧也在微博向粉絲獻上逗趣地祝福：「每次中秋佳節大家祝福團團圓圓的時候，我都以為在叫我，我真是想的太多了為自己感到可悲，好的！祝大家團團圓圓…」當然簡單的祝福，就有失這位洪荒少女的風格，傅園慧隨即秀出她一張側拍的摳鼻醜照，再度讓粉絲一睹她幽默風趣的性格，有粉絲就直呼：「她根本是用生命在自黑！」
在里約奧運勇奪女子100公尺仰式銅牌的傅園慧，賽後受訪時對著鏡頭表示：「沒有保留！我已經用了洪荒之力了」誇張及逗趣的反應讓她一夕爆紅，不僅成為大陸體壇的當紅炸子雞，近日更傳出她將跨刀進軍演藝圈。
(中時電子報)
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