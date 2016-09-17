MLB》非自力封王 小熊再見轟慶登基

孟泰洛敲出再見全壘打，踏回本壘被教練、隊友潑水和灑瓜子殼。（美聯社）

孟泰洛在10局下敲出左外野再見全壘打。（美聯社）

小熊前晚提前拿下國聯中區冠軍，卻是靠巨人幫忙在半夜登基，無法自力封王的小小遺憾，今天他們用再見全壘打來彌補。孟泰洛在10局下敲出左外野再見轟，幫助小熊以5比4逆轉氣走釀酒人，讓瑞格里球場開起了慶祝派對。

「賽後慶祝本來就是我們的計畫，」孟泰洛在更衣室和隊友開心享受香檳浴的滋味，「很多人打了多年大聯盟，都沒有機會有這些體驗，感覺非常的棒，我很驕傲能是這個球隊的一份子。」

小熊賽後在更衣室狂噴香檳慶祝封王。（美聯社）

古巴火球左投查普曼在10局上連飆3K，下半局由孟泰洛的再見轟畫下完美句點，小熊球員全部衝入場內，穿著「Made for October」（為10月而生）的T恤慶祝勝利與分區稱霸，這也是小熊今年的第2支再見轟。

「這是第一步，但也是重要的一步，」小熊主席瑞基特說：「如果你能打出最佳表現，就會獲勝，而這正是我們必須做的。」

小熊全隊開賽前就已接受主場4萬名觀眾的起立致敬，在分區登基後，他們下一個目標是拿下國聯例行賽戰績第1，以確保一路到國聯冠軍賽的主場優勢，目前的魔術數字是9。

(中時電子報)