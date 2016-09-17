大高雄及屏東小琉球地區 全面恢復正常供水

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受到莫蘭蒂颱風的重創，屏東地區琉球鄉因停電緣故，造成當地約1,500戶停水，經台電及台水公司全力積極搶修後，今（17）日上午6時，已全面恢復供水。至於大高雄地區昨（16）日下午2時，大部分地區已恢復供水，至昨晚12時，已全面正常供水。

台水指出，小琉球地區的自來水，是由屏東牡丹鄉牡丹給水廠供水，經台十七線林邊崎峰加壓站加壓後，再由海底管線送水。因崎峰加壓站，在此次颱風期間發生跳電，無法產水，台水緊急以自備發電機應急產水，但每日供水量則降至2,000噸，造成約1,500戶停水。

台電昨（16）日晚上11時30分，恢復供電後，台水即全面動員漏夜調配水量及排氣，經不眠不休努力後，於今（17）日上午6時，輸送小琉球的水量，已達每日3,800噸，已恢復全面正常供水。

至於此次莫蘭蒂颱風來襲期間，高雄地區因受到停電及原水高濁度的影響，造成台水的澄清湖等廠，減少出水，致使大高雄地區停水戶數，一度高達70萬戶；經台電全力搶修後，各大淨水場皆已恢復供電，並恢復供水。

雖高屏溪攔河堰原水濁度高達2萬NTU以上，惟經由台水緊急應變措施，由台南的清水增援16萬噸，並啟動南化聯通管支援原水46萬噸，大高雄地區昨日下午2時，大部分地區已恢復供水，昨晚12時全面正常供水。

台水表示，倘個別用戶有供水問題，請撥打客服服務專線1910，台水將派員前往用戶住處處理。

(工商)