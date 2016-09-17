棄養祖母八年不聞不問 小布好男人形象破功
好萊塢男星布萊德彼特，給外界的形象不僅是演藝圈「模範夫妻」，也是顧家的好爸爸角色，不過卻被踢爆他不僅棄養高齡九旬的祖母，甚至已長達八年沒有聯絡。
根據美國《Radar》網站報導，布萊德彼特的親屬向媒體爆料，祖母住的安養院設施破舊簡陋，甚至還被相關單位評為「對病患造成健康和安全上的危害」，據悉過去布萊德彼特還會定時前往探望，未料從2008年開始就對祖母不聞不問，對此祖母也感嘆表示，曾參加完他與前妻珍妮佛安妮斯頓的婚禮，未料之後就音訊全無，僅能從媒體得知近況，看來小布打造多時的好男人形象一夕全毀。
(中時電子報)
關鍵字：布萊德彼特
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