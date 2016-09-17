貝里斯總督頒何登煌卓越勳章

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2016年貝里斯愛國獎頒獎當地時間15日晚於貝里斯市視聽藝術中心舉行，貝國總督楊可為爵士代表貝國政府頒發獎章及證書給21位受獎人，駐貝里斯大使何登煌獲頒貝國最高榮譽「卓越勳章」。

其中19位獲頒服務勞績獎章及證書；何登煌與貝國國父喬治普萊斯（George Price）的同胞姊妹鄂希爾（Dr. Jane Usher）獲頒貝國最高榮譽「卓越勳章」獎，何登煌也是此次獲獎者唯一非貝里斯國民。

何登煌兩度奉派長駐貝里斯，對促進及深化台貝雙邊關係、嘉惠貝國大眾貢獻卓著，經貝國內閣會議決議向「國家勳獎委員會」推薦，並經審查通過，頒贈貝國最高榮譽「卓越勳章」給何登煌。

「卓越勳章」是貝國最高榮譽，自1981年獨立迄今僅頒給包括前總統馬英九、前外交部長林永樂在內的47人。

貝國各主要平面媒體相繼報導何登煌獲獎事蹟及贈勳典禮有關情形。1050917

(中央社)