颱風馬勒卡來襲 台中市一級開設
因應馬勒卡颱風逐漸接近台灣，台中市政府今天說，台中市全災型應變中心已於昨晚一級開設，消防局並公告南湖大山、中央尖山等各大山岳為警戒區，禁止民眾進入。
莫蘭蒂颱風前腳剛走，馬勒卡颱風緊跟而來，讓這4天中秋節連假美中不足，台中市「全災型應變中心」於昨天晚上9時一級開設，市長林佳龍也到災害應變中心主持第1次工作會報，要求各局處及各區公所上緊發條，將可能災害縮減至最小。
「莫蘭蒂颱風前腳走，馬勒卡颱風又報到！」林佳龍在會中首先感謝人民公僕犧牲假期進駐災害應變中心，他說，由於氣象局將台中納入警戒範圍，台中市災害應變中心依法於昨晚9時一級開設，颱風可能對和平區產生較大影響，請各單位堅守崗位，也請民眾提高警覺。
根據逢甲大學分析，台中市並不在7級風影響範圍內，雨量也預估也未達大雨等級，不過若颱風速度減緩，對台中影響將可能較為明顯。
針對龍井、梧棲、清水等易淹水地區，逢甲大學表示，目前並無相關警戒發佈。至於和平山區則有部分在暴風圈範圍內，如颱風走勢變慢，將須嚴防坍方，提醒民眾不要從事登山行為。另外，梧棲將可能出現較大風勢，提醒民眾切勿靠近水域。
因應馬勒卡颱風來襲，台中市政府已正式公告劃定台中市大雪山、中央尖山、鳶嘴山、橫嶺山等各大山岳為警戒區，非持有通行證件不得進入，自昨晚9時起生效。公告中並載明，違反公告導致遭遇危難，並由台中市災害應變中心進行搜救而獲救者，市府得就搜救所衍生費用，以書面命獲救者或可歸責之業者繳納。1050917
(中央社)
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