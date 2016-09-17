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強度前3名颱風皆侵台! 吳德榮：史無前例

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莫蘭蒂重創高雄　路樹倒損逾1萬棵　45萬戶停電
莫蘭蒂襲台，為南台帶來嚴重災情。圖為清潔人員在中央公園清理被強風吹倒的路樹。（王錦河攝）
屏東強風驟雨 多處淹水
颱風莫蘭蒂吹倒路牌。（中央社/屏東縣政府提供）

莫蘭蒂前腳剛走，馬勒卡緊接而來，今暴風圈籠罩台中以北，風雨越晚越增強，氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文表示，今年到目前為止，侵台的颱風雖僅尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡3個，但強度上竟然都是排名前3的，這在歷史上從未出現過。

吳德榮表示，西北太平洋今年7月才開始有颱風生成，是有記錄以來最晚的，而該月第1個就是「尼伯特」，強度排名今年第2。而在9月10日生成的第14號颱風「莫蘭蒂」因通過海洋熱含量高的海域、垂直風切小，故增強為今年第1。目前侵台的「馬勒卡」強度也已近中颱上限，排名第3，而剛好今年侵台的3個颱風正好就是排名前三強的尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡，這讓吳德榮直呼:「歷史上從未出現過」。

至於原因，吳德榮也分析應該是「巧合成分居高」，而8月上旬至9月上旬這段期間，9個比較弱的颱風生成，且皆不侵台，造成其他颱風相對較強，也提高了這個機率。

(中時電子報)

氣象應用推廣基金會「洩天機教室」

關鍵字：颱風侵台吳德榮莫蘭蒂馬勒卡
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