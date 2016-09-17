小琉球及高雄 水公司：全面恢復供水
受莫蘭蒂颱風影響，造成小琉球及高雄部分地區停水，台灣自來水公司今天說，高雄地區及小琉球今天已全面恢復供水。
水公司說，屏東地區琉球鄉受莫蘭蒂颱風重創，因停電造成約1500戶停水，經台電及台水公司全力以赴積極搶修，已於今天上午6時全面恢復供水。
至於高雄地區因停電及原水高濁度影響，造成台水公司澄清湖等廠減少出水，水公司表示，大高雄地區停水戶數一度達70萬戶；經台電公司全力搶修，各大淨水場皆已恢復供電，並恢復供水。
水公司指出，雖高屏溪攔河堰原水濁度高達2萬NTU以上，經由台水公司緊急應變措施，由台南清水增援16萬噸，並啟動南化聯通管支援原水46萬噸，大高雄地區已於16日下午2時大部分地區恢復供水，並於16日晚上24時全面正常供水。1050917
(中央社)
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