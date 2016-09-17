紐約蘋果店i7開賣 第一位客人排了23天
紐約市蘋果旗艦店周五開賣iPhone 7，雖然排隊人潮不比去年，但是死忠蘋果迷還是到場排隊表達支持，第一位進店的客人說他排隊了23天。
根據路透社(Reuters)報導，第一位進店購買的客人Jaime Gonzalez說，今天是他在紐約市蘋果店外的第23天。他去年因為沒有預購所以被一個來自歐洲的女士搶走第一名的位置。另一位排隊的客人Andreas Francis說，他排隊了一個星期半，但是雖然他想買曜石黑的iPhone 7 Plus，但是店內沒有貨，結果他只買到黑色的iPhone 7。
在蘋果店外排隊購買新iPhone的人潮比去年少，一部份的原因是因為可以預購，但死忠蘋果迷如Paige Hogan還是會到現場排隊，Hogan說他因為有預購7 Plus所以只排隊了20分鐘，很輕鬆。
蘋果表示，全球首度開賣的iPhone 7 Plus已經賣光，不管哪種顏色都缺貨，iPhone 7所有的曜石黑版也通通售鑿。周五排隊進蘋果店購買新iPhone的人，雖然無法現場拿到賣鑿的手機，但是仍可以上網訂購想要的型號。
iPhone 7用新的無線耳機AirPods取代傳統有線耳機孔，消費者的反應毀譽參半。來自哈薩克的Rinat說他不太喜歡這個新功能，因為他喜歡整天聽音樂，所以當蘋果移除i7的耳機孔時他蠻難過的但也說他會學著習慣這點。Sulton Zohiriy說他不太在意沒有耳機孔這回事，因為他不太用手機聽音樂，他覺得蘋果只是換了一個耳機而已。
(中時電子報)
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