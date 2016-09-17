MLB》大都會雙轟破雙城 鞏固外卡席位

瑞耶斯（右）、A.卡布瑞拉（中）在3局下敲出背靠背全壘打，開心的擊掌慶祝。（美聯社）

大都會今天回到花旗球場，進行本季例賽最後的主場系列賽，迎接的對手則是全大聯盟戰績最差的雙城。大都會要做的就是做好自己的工作，結果他們也沒有漏氣，老投手柯隆先發7局無失分，瑞耶斯、A.卡布瑞拉敲出「背靠背」全壘打，以3比0完封雙城，與國聯外卡第3的紅雀至少保持1場勝差。

老將柯隆先發7局無失分，拿下本季第14勝。（美聯社）

擔任開路先鋒的瑞耶斯在3局下敲出本季第7轟，下一棒卡布瑞拉立刻補上個人第20轟。有趣的是，這也是卡布瑞拉本季以游擊手身分敲出的第19轟，追平大都會隊史紀錄，至於原本的紀錄保持人是誰？答案就是瑞耶斯！

瑞耶斯過去是著名的明星游擊手，但今年初因為家暴醜聞遭到禁賽，解禁後被大都會延攬，但游擊老位置已被卡布瑞拉占據，被球團移防「熱角」三壘。

(中時電子報)