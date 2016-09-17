颱風馬勒卡雨不多 石門水庫停排洪

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馬勒卡颱風來襲，截至17日上午10時未對石門水庫帶來豐沛雨勢。為有效利用水資源，石門水庫上午6時先關閉排洪隧道，將視水庫集水區降雨量及入流量，進一步調控水庫水位。（水利署北區水資源局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年9月17日

(中央社記者邱俊欽桃園17日電）馬勒卡颱風來襲，截至今天上午10時未對石門水庫帶來豐沛雨勢。為有效利用水資源，石門水庫上午6時先關閉排洪隧道，將視水庫集水區降雨量及入流量，進一步調控水庫水位。

水利署北區水資源局長黃宏莆上午9時在第二次防汛會議中，聽取北水局與石門水庫防颱準備，同時希望各單位監控各水系的水質濁度，密切與台北市自來水事業處保持連繫，確保正常供水。

北水局表示，石門水庫今天上午9時水位242.06公尺，距離245公尺滿水位約為3公尺左右，蓄水量1億7600萬噸；因為馬勒卡颱風未能為石門水庫集水區帶來明顯雨量，為有效控制水資源利用，已在今天上午6時關閉排洪隧道，後續將視水庫集水區降雨量，及入流量調控水庫水位，將水庫水位回升到243公尺。1050917

(中央社)