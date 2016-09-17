蜜雪兒獨力為希拉蕊站台 爭取年輕選票

美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓的競選團隊，今天請出高人氣代言人歐巴馬總統夫人蜜雪兒助選，希望激發年輕選民熱情，他們可能是11月8日大選致勝關鍵。

根據美聯社，今天在維吉尼亞州的集會是蜜雪兒（Michelle Obama）首次獨自為希拉蕊（Hillary Clinton）助選，約2個月前，她也在民主黨大會中扮演重要角色。

路透社報導，歐巴馬分別在2008年與2012年，2度靠著年輕選民的高支持率入主白宮，第一夫人蜜雪兒身為他的妻子，也在維吉尼亞州告訴學生群眾，他們會關係到希拉蕊是否能在與共和黨候選人川普（Donald Trump）的競爭中勝出。

她說：「我們要認清，選舉的關鍵不只是誰投了票，也包括誰沒有投票。」也提及30歲以下的選民在2012年大選時，在搖擺州為歐巴馬的勝利拉出差距，包括俄亥俄州、賓夕法尼亞州、佛羅里達州與維吉尼亞州。

蜜雪兒說：「如果沒有這些選民，巴拉克（歐巴馬名）就會輸掉這些州，而他勢必會因此輸掉選舉。就是這樣，故事結束。」

本週1項由「紐約時報」與哥倫比亞廣播公司新聞網（New York Times/CBS News）完成的民調顯示，希拉蕊從30歲以下選民中獲得的支持率較川普高，但仍遜於歐巴馬。

她說：「我受到了鼓舞。」列舉希拉蕊在社會服務的立場，並反駁那些指希拉蕊並非一位能夠激勵人心人物的評論。這位現任第一夫人稱讚也曾為第一夫人的希拉蕊，指其是史上最有資格擔任總統的人選之一。

蜜雪兒也說：「所以我們不能浪費這個機會，特別是在兩者中做出選擇。因為我們知道，當總統跟做實境節目完全不同。」她的話意指川普，他曾是名實境節目主持人。（譯者：中央社廖禹揚）1050917

(中央社)