市府救災輸國軍？陳菊替同仁抱不平
莫蘭蒂颱風重創高雄，有網友PO文指災後公務員顧著休假，救災工作丟給國軍，對此高雄市長陳菊17日出面強調，市府及水公司、台電昨出動7000多人，讓停水70萬戶、停電45萬戶的高雄在不到48小時內盡快恢復，這是不眠不休的成果，她給基層同仁超過85分高分，國軍和市府長期在救災方面合作無間，不容一則網路消息挑撥情感。
陳菊表示，莫蘭蒂帶來16級陣風，是高雄40年來最大颱風，僅次於賽洛瑪，給市民帶來生活上的不便，市府覺得很抱歉，但這是天災，各單位大家都很努力，在48小時內讓高雄恢復供水、供電，大家要給國軍、自來水公司、台電公司及市府第一線救災同仁多多鼓勵。
網路有人PO文質疑災害應變中心撤除後，只剩國軍在救災，市府搬出出勤數據，表示昨天包括工務局、環保局、協力廠商、學校老師及志工等近7000人力，目前只剩下2000多戶停電，供水部分則在昨晚均已逐漸恢復正常。
陳菊進一步解釋，每一次颱風警報解除後，應變中心一級開設就結束，但這次損害嚴重，因此市府立即成立災後復原小組，以副市長許立明為召集人，相關環保局、工務局等團隊馬上投入，無縫接軌，她鄭重澄清網路的爆料違背事實，這樣很不好，不希望一則網路消息挑撥國軍與市府團隊的感情。
至於有網友給高雄市政府救災打50分不及格，陳菊說「謝謝指教」，但她力挺基層同仁，打出超過85分高分。
她說，公道自在人心，同仁確實已經很努力，和台電、水公司及軍方通力合作，尤其電力搶修人員承擔高壓電危險，若經過評估認為專業瓶頸已危急安全，她絕對堅持安全第一，也請市民體諒所有團隊在救災之中沒辦法盡善盡美。
(中時)
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