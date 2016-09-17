颱風夜登唐穗山失聯4人 已自行下山

林姓男子和3名友人登山，轎車昨天晚上仍停在唐穗山登山口。(賴佑維翻攝)

登唐穗山失聯登山客已尋獲。(消防局提供)

馬勒卡颱風來襲，林姓男子等4名登山客14日和朋友到桃園市復興區唐穗山登山，16日晚間有民眾發現車輛仍停在登山口擔心有異報警。警、消上山搜索後，17日10時30分許有熱心民眾稱4名登山客走至司馬庫斯，他駕車載4人回登山口。這4人在安全抵達大溪警分局三光所稍微休息後即離開。

桃園市大溪警分局光華派出所昨天晚上8時30分，接獲民眾報案，指稱唐穗山登山口處停了1部銀色轎車已經有2天，擔心遊客在颱風夜仍在山區會發生意外。警方聯絡車主後，發現車主的兒子14日就和3名朋友登山，但車主也無法和兒子取得聯繫。

因昨天晚上天候不佳，警、消今天早上上山搜索，但稍早有民眾打電話向警方報案，指稱4名登山客已經步行至新竹市司馬庫斯，他正載這4人返回唐穗山登山口。大溪警分局表示，登唐穗山失聯的4名登山客剛已自行下山，因4人登山時在14日前，當時桃園並未發布警戒，非管制區，未有違法疑慮，在安全抵達大溪警分局三光所稍微休息後即離開。

(中時)