小栗旬再當爸！名模妻山田優肚藏5月胎

小栗旬再當爸！愛妻山田優已懷孕約5個月。（圖／取材自小栗旬官網）

日本男星小栗旬以日劇《流星花園》花澤類一角，知名度大開，隨後陸續活躍在電影、電視劇及舞台劇，愛情事業兩得意的他，2012年與名模山田優結婚，兩人婚後育有一女，今(17日)傳出小倆口即將迎接第二胎，山田優現已懷胎5個月。

小栗旬2014年生下女兒後，生活重心轉往家庭，小栗旬愛家愛妻的好爸爸形象深植人心，現在夫妻倆再傳喜訊，引發日媒爭相報導，目前山田優懷孕近5個月，預產期將在明年2、3月，山田優也將專心待產，與小栗旬一起期待寶寶的到來。

(中時電子報)