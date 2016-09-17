大台北風雨小 氣象局：風雨還沒到
中颱馬勒卡暴風圈已經接觸宜花陸地，不過，不少北部民眾一早起床卻納悶台北風雨小，氣象局表示，颱風緩慢北移中，稍晚就會有風雨。
根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在宜蘭東南東約130公里海面上，正以每小時15公里速度向北轉北北東移動，7級風暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風。
中央氣象局預報中心主任鄭明典今天早上在臉書上說，以北緯25度，東經123度為基準，如果颱風往西北上，北部山區的風雨就會顯著起來，若以東北上，北部山區的風雨就會相對緩和，而往西的機率是往東的2倍以上。
而依照目前颱風路徑看來，馬勒卡颱風在過去3小時幾乎是直行，不少北部民眾一早也納悶，戶外風雨並不如預期大，氣象局簡任技正陳怡良說，大台北風雨還沒到，隨著颱風北移，風雨將漸增，提醒民眾不可掉以輕心。
氣象局也持續發布豪雨特報，台北山區、宜蘭山區、桃園山區、新竹山區及苗栗山區有局部大雨或豪雨；宜蘭平地、花蓮地區、嘉義以北平地、南投地區及台南以南山區有局部大雨發生的機率，淡水沿岸也要嚴防暴潮。1050917
(中央社)
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