台北兩岸四地孫學研討會 探討國家發展

由國立國父紀念館等單位共同舉辦的兩岸四地「紀念孫中山150歲誕辰兩岸四地研究孫學的青年學者學術研討會」今天（週六）在國父紀念館登場，共有來自海內外的近30位青年學者，發表26篇論文，探討孫學的過去、現在、未來以及與國家與社會的發展。

由國父紀念館、中華民國兩岸關係發展協會陳守仁孫學研究中心、財團法人中華民國中山學術文化基金會及中國文化大學推廣教育部兩岸關係研究中心主辦，香港鏡報月刊協辦的「紀念孫中山150歲誕辰兩岸四地研究孫學的青年學者學術研討會」，上午9時在國父紀念館中山講堂舉行，吸引上百位民眾與盛會。

這項會議由陳守仁孫學研究中心主任邵宗海教授擔任主持人，並邀請財團法人中華民國中山學術文化基金會董事長許水德、孫中山文教福利基金會主席陳守仁、中國國民黨文化傳播委員會黨史館主任王文隆及國父紀念館副館長楊同慧致詞；元智大學教授劉阿榮、台灣大學教授邱榮舉、國防大學教授李亞明及廣州孫中山故居紀念館館長黃健敏等擔任會議主持人。

邵宗海表示，感謝財團法人中華民國中山學術文化基金會董事長許水德和國父紀念館、香港鏡報等給予的支持外，也特別感謝香港聯泰國際集團創辦人兼主席陳守仁的資助，讓研討會能順利舉行。邵宗海指出，孫學研究是一條仍須各方共同繼續努力的道路，若我們這一代不重視，未來孫學研究恐將消失，兩岸四地有必要重視孫學研究這塊寶藏。

研討會論文發表人皆是來自兩岸四地的優秀研究孫學的青年學者，除了來自文化大學、國防大學、海軍官校、臺灣師範大學、政治大學、銘傳大學、萬能科大、空中大學的大學者專家之外，另有來自香港樹仁大學、澳門理工學院以及中國大陸的上海大學、華中師範大學、廣東中山大學、南京大學的學者專家；論文內容涵蓋孫中山思想與行誼，包括歷史組的1911年之前、民國建立後和二次革命等，以及思想組的孫中山思想與中國現代化；民族民權主義及現代意義；以及民生主義及現代價值等面向。

由於近年來兩岸四地對於孫學的研討會並不多，特別是針對年輕學者的研討會更少，主辦單位希望透過這次兩岸四地青年學者對於孫學的研究，喚起學界對孫學的重視，同時激盪出不同的學術火花，藉以理解兩岸四地青年學者對孫中山研究的觀點及研究重點，進一步增進彼此的認識與交流。

值得注意的是，畢生推廣孫學研究不遺餘力的香港知名企業家陳守仁，，事業有成，相關企業遍及海內外，有感於孫中山一生為國為民，多年來，在世界各地大力推展孫學的研究，先後在台灣、香港及中國大陸的北京大學等地，設立各式學術基金。這次台灣舉辦孫學的研討會，雖已高齡87歲的陳守仁聞悉後，不但慷慨解囊提供經費，大力支持，甚至親率代表團專程到台北參加會議。

陳守仁說，很高興看到台北舉辦孫學研討會，宣揚其歷史功績，值得肯定與支持，希望能為兩岸發展與和平做出貢獻。

除此之外，會議現場並展出「小小孫中山，從愛出發」的作品，包括一百五十首「小小孫中山從愛出發」童詩集發表會，以及一百五十位「小朋友的自畫像」等活動以紀念孫中山先生，也象徵孫學研究的持續傳承。1050917

(中央社)